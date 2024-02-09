Кадыров рассказал о реакции простых американцев на интервью Путина

Кадыров назвал шокирующей реакцию граждан США на интервью Путина

Реакция простых американцев на интервью, которое дал президент России Владимир Путин журналисту Такеру Карлсону, шокирующая. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не успели получить методичку и просто парировали слова Владимира Владимировича банальным "неправда", а именно простых американцев. И эта реакция шокирующая», — написал политик.

По его словам, для жителей США простые истины, которые граждане России знали с самого начала проведения специальной военной операции (СВО), стали откровением. Глава Чечни также пожалел западную аудиторию, ставшую, по его мнению, заложником СМИ.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ за последние три-четыре дня, в том числе из США и Европы. Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.