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12:25, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

Песков заявил о десятках запросов на интервью с Путиным из США, Европы

Фото: Cao Yang / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о десятках запросов на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ за последние несколько дней, в том числе из США, Европы. Его слова передает РИА Новости.

Песков назвал одной из главных новостей дня интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ. Это и СМИ Соединенных Штатов Америки, и Франции, Италии, Австрии, Австралии», — отметил пресс-секретарь президента. По его словам, запросы приходили из крупнейших мировых СМИ.

Представитель Кремля выразил признательность иностранным медиа за интерес к российскому лидеру и заявил, что «по понятным причинам» сейчас невозможно сделать еще интервью. Песков добавил, что все предложения будут иметь ввиду на будущее.

Ранее Песков заявил, что Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

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      Олег Давыдов
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