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13:35, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон заявил об искренности Путина во время интервью

Карлсон заявил, что Путин искренне выражал свое мнение во время интервью

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил об искренности президента России Владимира Путина во время интервью с ним. Свое мнение он выразил во вступительном слове к беседе с российским лидером.

Путин во время интервью искренне выражал свое мнение, отметил Карлсон. «Все, что вы сейчас увидите, показалось нам искренним, согласны вы с этим или нет», — добавил журналист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ за последние три-четыре дня, в том числе из США и Европы. Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

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      Олег Давыдов
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