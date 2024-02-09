Карлсон заявил об искренности Путина во время интервью

Карлсон заявил, что Путин искренне выражал свое мнение во время интервью

Американский журналист Такер Карлсон заявил об искренности президента России Владимира Путина во время интервью с ним. Свое мнение он выразил во вступительном слове к беседе с российским лидером.

Путин во время интервью искренне выражал свое мнение, отметил Карлсон. «Все, что вы сейчас увидите, показалось нам искренним, согласны вы с этим или нет», — добавил журналист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ за последние три-четыре дня, в том числе из США и Европы. Пресс-секретарь президента также отметил, что Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью. «Мы никогда никакие вопросы заранее не собираем», — пояснил он.

Интервью Путина Карлсону вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X (бывшая Twitter) в аккаунте журналиста. Утром его опубликовали на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.