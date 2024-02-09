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14:38, 9 февраля 2024Экономика

Песков ответил на вопрос о роли Кудрина в сделке по «Яндексу»

Песков рассказал о встречах Кудрина и Путина перед сделкой по продаже «Яндекса»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин действительно встречался с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным перед сделкой по продаже компании. Таким образом на вопрос о роли бывшего министра финансов и главы Счетной палаты в соглашении ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отказался раскрывать какие-либо детали сделки, объяснив, что внутренняя кухня подобных процессов никогда не раскрывается.

В понедельник, 5 февраля, «Яндекс» сообщил о заключении сделки, в рамках которой нидерландская головная компания Yandex N.V. продаст основной бизнес консорциуму частных инвесторов в лице закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Консорциум.Первый», 35 процентов которого достанутся нынешним менеджерам компании.

Новой головной структурой станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Она сохранит сервисы и активы, кроме зарубежных стартапов, таких как Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, и дата-центра в Финляндии. У Yandex N.V. останутся ограниченные права на использование собственных технологий до конца 2024 года.

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      Платон Щукин
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