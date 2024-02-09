Маск высмеял оговорки Байдена

Маск высмеял идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он перепутал Египет и Мексику. Об этом Маск написал в социальной сети Х.

В соцсети пошутили над речью Байдена, в которой он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

«Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные вопросы, например "в какой стране большие пирамиды и сфинкс"», — уточняется в публикации, которую Маск прокомментировал смеющимся эмодзи.

Другие пользователи Х в комментариях к посту также призвали «не давать ему права» распоряжаться ядерным оружием, а лучше узнать, в какой стране находится статуя Свободы.

Ранее в Белом доме прокомментировали оговорки Байдена. Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер подчеркнула, что другие лидеры делали подобные ошибки, как и американский президент, который говорил о встречах с уже умершими лидерами Франции и Германии. «Так что это не является необычным», — заключила она.

До этого Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявив о разговоре с покойным главой правительства Германии Гельмутом Колем.

