Из Windows удалят «Почту» и «Календарь»

Microsoft заменит приложения «Почта» и «Календарь» сервисом Outlook

Корпорация Microsoft полностью удалит из Windows популярные офисные приложения «Почта» и «Календарь». Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа напомнили, что встроенные в Windows программы «Почта» и «Календарь» работают последний год. 1 января 2025 года корпорация перестанет поддерживать эти программы, удалит их из Windows и официального магазина Microsoft.

Microsoft начала уведомлять об изменениях пользователей. При открытии программ появляется баннер с сообщением, что до конца года приложения станут недоступны. В компании заменят сервисы на Outlook — пользователям Windows предложили перенести свои данные в эту программу.

По словам журналистов, после 1 января 2025 года можно будет и дальше пользоваться «Почтой» и «Календарем». Однако Microsoft не будет поддерживать программы обновлениями и патчами безопасности, также нет никаких гарантий, что корпорация не удалит их из Windows принудительно.

В конце января компания Microsoft окончательно убрала из операционных систем Windows текстовый редактор WordPad. Специалисты корпорации предложили открывать документы .doc и .rtf. в Office Word, .txt — в «Блокноте».