Из Windows удалили WordPad

TechRadar: Microsoft удалила редактор WordPad из Windows 11

Компания Microsoft окончательно убрала из операционных систем Windows текстовый редактор WordPad. На это обратили внимание журналисты издания TechRadar.

Популярную программу удалили из сборки Windows 11 Canary. В компании отметили, что текстовый редактор больше не будет доступен при установке Windows 11, также его нельзя будет скачать из магазина Microsoft.

Специалисты корпорации посоветовали потребителям использовать Office Word для открытия текстовых документов — например, для форматов .doc и .rtf. Для открытия простых документов формата .txt в компании рекомендовали пользоваться бесплатным редактором «Блокнот» (Notepad).

«Можно с уверенностью сказать, что многие пользователи оплакивают уход WordPad и надеются, что его можно будет загрузить дополнительно», — отметили авторы TechRadar. По их словам, несколько лет назад Microsft анонсировала удаление Paint из Windows, но из-за недовольства клиентов графический редактор решили оставить.

WordPad появился в операционных системах от Microsoft почти 30 лет назад. Впервые текстовый редактор добавили в Windows 95.

В начале января стало известно, что Microsoft добавила в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта (ИИ). Программу научили сокращать и переписывать тексты.