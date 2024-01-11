Встроенный в Windows «Блокнот» научили переписывать тексты

Neowin: Microsoft добавила ИИ-функции в текстовый редактор «Блокнот»

Инженеры Microsoft добавили в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin.

На обновление обратил внимание IT-энтузиаст под ником PhantomOcean3, который рассказал об этом в соцсети X. Пользователь обнаружил в новой версии «Блокнота», доступной в ранней сборке Windows 11, кнопки, намекающие на добавлении ИИ.

В частности, в меню программы появились кнопки «Переписать», «Сделать короче», «Сделать длиннее», «Изменить тон» и «Изменить формат». Кнопки расположены в разделе «Соавтор». По словам специалиста, таким образом в Microsoft научили стандартную программу работать с текстом.

«Похоже, что ни одно старейшее приложение Windows не избежит влияния искусственного интеллекта», — прокомментировали новость журналисты издания. По прогнозу авторов, новая функция появится в публичной версии Windows в ближайшие месяцы.

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