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06:43, 11 января 2024Наука и техника

Встроенный в Windows «Блокнот» научили переписывать тексты

Neowin: Microsoft добавила ИИ-функции в текстовый редактор «Блокнот»

Фото: TheStandingDesk / Unsplash

Инженеры Microsoft добавили в текстовый редактор «Блокнот» функции искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin.

На обновление обратил внимание IT-энтузиаст под ником PhantomOcean3, который рассказал об этом в соцсети X. Пользователь обнаружил в новой версии «Блокнота», доступной в ранней сборке Windows 11, кнопки, намекающие на добавлении ИИ.

В частности, в меню программы появились кнопки «Переписать», «Сделать короче», «Сделать длиннее», «Изменить тон» и «Изменить формат». Кнопки расположены в разделе «Соавтор». По словам специалиста, таким образом в Microsoft научили стандартную программу работать с текстом.

«Похоже, что ни одно старейшее приложение Windows не избежит влияния искусственного интеллекта», — прокомментировали новость журналисты издания. По прогнозу авторов, новая функция появится в публичной версии Windows в ближайшие месяцы.

В конце ноября в графический редактор Paint добавили функцию создания изображений по запросу. Опция появилась благодаря технологии DALL-E, она работает на основе чат-бота ChatGPT от OpenAI.

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      Андрей Ставицкий
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