Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:51, 29 ноября 2023Наука и техника

Paint научился создавать картинки по запросу

Windows Latest: в Paint появилась функция создания изображений по запросу

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Специалисты компании Microsoft научили встроенный в Windows редактор Paint генерировать изображения. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Функция стала доступна для всех желающих в актуальном обновлении Windows 11. Опция появилась благодаря технологии DALL-E, она работает на основе чат-бота ChatGPT от OpenAI. Возможность создавать картинки по запросу доступна через кнопку Cocreator в Paint.

По словам журналистов Windows Latest, для использования опции нужно открыть пустой документ во встроенном графическом редакторе, нажать на кнопку Cocreator и ввести текстовый запрос. Спустя некоторое время программа сгенерирует изображение.

«Работы Paint, основанные на искусственном интеллекте, на удивление хороши и точно отражают описание», — описали свой опыт взаимодействия с инструментом авторы издания. По их словам, функция работает так же, как аналогичная в сервисах Bing Image Creator и DALL-E ChatGPT Plus.

В августе стало известно, что Microsoft добавит во встроенный в ОС Windows 11 редактор Paint поддержку нейросетей. В частности, с помощью графического редактора можно будет удалить фон с изображения.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      Установка мегакраном 76-тонной мачты на российский ледокол попала на видео

      «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала России

      Россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео

      Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

      Россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом

      Литва призвала ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

      Названы самые популярные кроссовки в мире

      Генсек НАТО опроверг давление альянса на Украину ради перемирия с Россией

      Бывшая участница «Дома-2» подарила матери квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости