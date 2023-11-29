Paint научился создавать картинки по запросу

Windows Latest: в Paint появилась функция создания изображений по запросу

Специалисты компании Microsoft научили встроенный в Windows редактор Paint генерировать изображения. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Функция стала доступна для всех желающих в актуальном обновлении Windows 11. Опция появилась благодаря технологии DALL-E, она работает на основе чат-бота ChatGPT от OpenAI. Возможность создавать картинки по запросу доступна через кнопку Cocreator в Paint.

По словам журналистов Windows Latest, для использования опции нужно открыть пустой документ во встроенном графическом редакторе, нажать на кнопку Cocreator и ввести текстовый запрос. Спустя некоторое время программа сгенерирует изображение.

«Работы Paint, основанные на искусственном интеллекте, на удивление хороши и точно отражают описание», — описали свой опыт взаимодействия с инструментом авторы издания. По их словам, функция работает так же, как аналогичная в сервисах Bing Image Creator и DALL-E ChatGPT Plus.

В августе стало известно, что Microsoft добавит во встроенный в ОС Windows 11 редактор Paint поддержку нейросетей. В частности, с помощью графического редактора можно будет удалить фон с изображения.