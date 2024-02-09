Мать шестерых детей едва не отправила одного из них в горячую духовку

В США мать дала детям кокаин и попыталась посадить одного ребенка в духовку

В США женщину арестовал отряд спецназа из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет WFAA.

В понедельник, 5 февраля, в городе Аллен, штат Техас, отряд спецназа ворвался в дом 36-летней Лул Топ, которая забаррикадировалась на чердаке. Арест удалось произвести после того, как правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы заставить ее выйти из дома. Расследование в отношении Топ началось еще 8 января после того, как ее соседи позвонили в полицию из-за шума. Прибывшие на место полицейские выяснили, что между Топ и ее мужем произошла ссора, в ходе которой она ударила мужчину по голове куском дерева на глазах у шестерых своих детей.

После этого сотрудники службы опеки забрали детей Топ из-за подозрений в жестоком обращении. В отношении американки было начато расследование. Во время интервью с детьми выяснилось, что Топ однажды едва не отправила одного из них в горячую духовку. Она пыталась заставить его принять нужную позу перед открытой дверцей, когда один из его братьев сумел отбить его у матери. Кроме того, в крови у всех шестерых детей были обнаружены следы употребления кокаина. Предположительно, его им тоже дала мать. Топ также заставляла детей искать для нее алкоголь и наказывала, если они не делали этого, при этом угрожая отрезать им пальцы. У нескольких детей были найдены шрамы от порезов и ссадин.

Топ было предъявлено несколько обвинений, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что во Франции девятилетний мальчик два года прожил без отопления и горячей еды. Мать ребенка уехала к любовнику в соседний город и навещала сына лишь изредка.