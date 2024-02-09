Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:48, 9 февраля 2024Из жизни

Мать шестерых детей едва не отправила одного из них в горячую духовку

В США мать дала детям кокаин и попыталась посадить одного ребенка в духовку

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

В США женщину арестовал отряд спецназа из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет WFAA.

В понедельник, 5 февраля, в городе Аллен, штат Техас, отряд спецназа ворвался в дом 36-летней Лул Топ, которая забаррикадировалась на чердаке. Арест удалось произвести после того, как правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы заставить ее выйти из дома. Расследование в отношении Топ началось еще 8 января после того, как ее соседи позвонили в полицию из-за шума. Прибывшие на место полицейские выяснили, что между Топ и ее мужем произошла ссора, в ходе которой она ударила мужчину по голове куском дерева на глазах у шестерых своих детей.

После этого сотрудники службы опеки забрали детей Топ из-за подозрений в жестоком обращении. В отношении американки было начато расследование. Во время интервью с детьми выяснилось, что Топ однажды едва не отправила одного из них в горячую духовку. Она пыталась заставить его принять нужную позу перед открытой дверцей, когда один из его братьев сумел отбить его у матери. Кроме того, в крови у всех шестерых детей были обнаружены следы употребления кокаина. Предположительно, его им тоже дала мать. Топ также заставляла детей искать для нее алкоголь и наказывала, если они не делали этого, при этом угрожая отрезать им пальцы. У нескольких детей были найдены шрамы от порезов и ссадин.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019

Топ было предъявлено несколько обвинений, ей грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что во Франции девятилетний мальчик два года прожил без отопления и горячей еды. Мать ребенка уехала к любовнику в соседний город и навещала сына лишь изредка.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      На Украине пожаловались на рост числа аспирантов

      Израиль отверг требования ХАМАС по сделке с заложниками

      Европейский премьер-министр призвал допустить россиян до Олимпиады

      На Западе допустили крах ВСУ в 2024 году

      Звезда ТНТ рассказала о покупке туалетного аксессуара по совету из шоу Малышевой

      «Меня охватила паника». Россияне сравнили цены на яйца по всему миру и сильно удивились. Что они узнали?

      Известный американский экономист оценил интервью Путина Карлсону

      МИД РФ высказался об организации международного наблюдения в Донбассе на выборах

      «Золотой полковник» Захарченко попал в камеру ШИЗО с микроклиматом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше