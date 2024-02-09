Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:17, 9 февраля 2024Культура

Михаил Боярский выписался из больницы

В театре имени Ленсовета заявили, что Михаила Боярского выписали из больницы
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Актер и музыкант Михаил Боярский выписался из больницы. Об этом заявили в театре имени Ленсовета, пишет РИА Новости.

«Все в порядке, он уже дома», — подтвердил информацию источник агентства. Она также сообщила, что ближайший спектакль с участием артиста состоится 20 февраля.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Хирургическое вмешательство было плановым, уточнял источник.

О госпитализации Боярского стало известно 6 февраля. СМИ сообщили, что артист лег в больницу планово и ему проведут коронарографию и стентирование.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «В течение трех-пяти лет». В Дании предположили, когда может начаться война между НАТО и Россией

      Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

      В Киеве дерусифицировали улицу Булгакова

      Эстония получила покрывающий Балтийское море противокорабельный комплекс

      Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе и попали на видео

      Названы главные провалы нового главкома ВСУ Сырского

      Российский пристав похитил карты у задержанных мигрантов и оплачивал ими покупки

      В российском городе приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

      Американский разведчик отметил эрудицию и одаренность Путина

      У российских борцов возникли сложности с въездом на чемпионат Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше