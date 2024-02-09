В театре имени Ленсовета заявили, что Михаила Боярского выписали из больницы

Актер и музыкант Михаил Боярский выписался из больницы. Об этом заявили в театре имени Ленсовета, пишет РИА Новости.

«Все в порядке, он уже дома», — подтвердил информацию источник агентства. Она также сообщила, что ближайший спектакль с участием артиста состоится 20 февраля.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Хирургическое вмешательство было плановым, уточнял источник.

О госпитализации Боярского стало известно 6 февраля. СМИ сообщили, что артист лег в больницу планово и ему проведут коронарографию и стентирование.