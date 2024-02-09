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16:54, 9 февраля 2024Культура

Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

Mash: актеру и музыканту Михаилу Боярскому провели операцию на сердце

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Актеру и музыканту Михаилу Боярскому провели операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Хирургическое вмешательство было плановым, уточнил источник. Операция прошла благополучно. Боярский провел в медучреждении три дня, после чего его выписали домой.

Ранее стало известно о госпитализации Боярского. СМИ сообщили, что артист лег в больницу планово и ему проведут коронарографию и стентирование.

За последние месяцы Боярский несколько раз попадал в больницу. Перед Новым годом артист поступил в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. У него диагностировали проблемы с сердцем. В ноябре Боярский пережил инфаркт.

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      Мария Рюрикова
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