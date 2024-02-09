Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 9 февраля 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 1015 человек в зоне СВО за сутки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1015 человек. Это следует из данных, которые раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифа о ситуации в зоне боевых действий.

Согласно информации ведомства, наибольшие потери — до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30 — Украина понесла на донецком направлении. Там же поражены два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами. На краснолиманском направлении российскими войсками уничтожены или ранены до 290 военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, на купянском направлении спецоперации ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, два пикапа и произведенное в США орудие М119, на южнодонецком направлении — более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубицу «МСТА-Б». Еще до 50 бойцов, а также пять автомобилей и гаубица Д-30, были поражены на херсонском направлении.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отчитался, что за январь потери Украины в зоне спецоперации превысили 23 тысячи человек. Он также заявил, что в минувшем месяце российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      На Украине клирика УПЦ обвинили в организации провокаций

      На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

      Российский певец рассказал о кознях Пугачевой против Булановой

      Российскому экс-министру вынесли приговор за миллионную взятку от главы детдома

      Google заплатит сотни миллионов долларов из-за закрытой соцсети

      В России толпой избили участника СВО на костылях из-за места в баре

      Машина с едущей на роды россиянкой застряла на нечищеной с начала января дороге

      Туристов обяжут платить новый налог на Бали

      Автомобили Vesta в Москве подешевели из-за отсутствия спроса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше