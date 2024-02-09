Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 1015 человек в зоне СВО за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 1015 человек. Это следует из данных, которые раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифа о ситуации в зоне боевых действий.

Согласно информации ведомства, наибольшие потери — до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30 — Украина понесла на донецком направлении. Там же поражены два пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами. На краснолиманском направлении российскими войсками уничтожены или ранены до 290 военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, на купянском направлении спецоперации ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, два пикапа и произведенное в США орудие М119, на южнодонецком направлении — более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубицу «МСТА-Б». Еще до 50 бойцов, а также пять автомобилей и гаубица Д-30, были поражены на херсонском направлении.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отчитался, что за январь потери Украины в зоне спецоперации превысили 23 тысячи человек. Он также заявил, что в минувшем месяце российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

