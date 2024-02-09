Модель Victoria's Secret расстроила фанатов кардинальной сменой имиджа

Португальская модель Сара Сампайо кардинально сменила имидж и расстроила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя манекенщица Victoria's Secret записала видео, в котором запечатлела в себя в зеркало и продемонстрировала новый цвет волос. На размещенных кадрах видно, что девушка решила отказаться от темных прядей и стала блондинкой. В описании к ролику она рассказала, что преображение длилось 11 часов. «Не для слабонервных», — подписала Сампайо пост.

Поклонники не оценили новый образ знаменитости в комментариях под публикацией. «Этот цвет делает тебя старше», «Не думаю, что он подходит к твоему лицу», «Раньше было лучше», «Надеюсь, у тебя была веская причина, чтобы измениться», «Ты красивая, но по жизни ты натуральная брюнетка», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел сменила имидж после критики фанатов. Тогда 30-летняя звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» поделилась серией снимков с отдыха в Лондоне. На размещенных кадрах девушка предстала в длинном свитере, белой рубашке и черном кожаном плаще. При этом поклонники обратили внимание на то, что Эрчел вернулась к своему прежнему образу.