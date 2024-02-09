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18:40, 9 февраля 2024Ценности

Моргенштерн показал изменившееся тело со словами «неделя без вина»

Кадр: @morgen_shtern

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал изменившееся тело со словами «неделя без вина». Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 25-летний рэпер предстал в спортзале с оголенным торсом, демонстрируя подтянутое тело с кубиками пресса. Помимо этого, артист показал многочисленные цветные татуировки, расположенные на его груди и руках.

Кроме того, он примерил коричневые свободные шорты и несколько браслетов на руках. «Неделя без вина, фиксируем результат», — подписал он.

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Подписчики, в свою очередь, оценили внешний вид Моргенштерна в комментариях под постом, который набрал более 85 тысяч реакций. «Выглядишь как таблица Менделеева», «Пушкин, если бы родился в наше время», «Киборг помноженный на вечность», «Ты что за терабайт», «Автомобиль», — написали они.

В мае Моргенштерн раскрыл секрет похудения на 20 килограммов. По словам знаменитости, избавиться от лишнего веса у него получилось с помощью подсчета калорий и самодисциплины. Исполнитель рассказал, что его максимальный вес составлял 100 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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