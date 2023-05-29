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13:12, 29 мая 2023Ценности

Моргенштерн раскрыл секрет похудения на 20 килограммов

Рэпер Моргенштерн похудел на 20 килограммов с помощью подсчета калорий и самодисциплины

Фото: @morgen_shtern

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) раскрыл свой секрет похудения. На эту тему он высказался на съемках подкаста, видео которого опубликовано на YouTube-канале Bugatti Music.

Исполнитель рассказал, что его максимальный вес составлял 100 килограммов, а сбросить первые 20 ему удалось всего за полтора месяца. По словам знаменитости, избавиться от лишнего веса у него получилось с помощью подсчета калорий и самодисциплины. Музыкант уточнил, что главным в похудении он считает именно питание.

«Питание, только питание. Когда ты видишь первый результат похудения, тебе уже не сложно, ты понимаешь: могу еще», — высказался блогер в разговоре с собеседниками шоу.

В том же подкасте Моргенштерн оценил бодипозитив фразой «ненавижу жирных».

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    Карина Черных
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