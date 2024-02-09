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17:03, 9 февраля 2024Экономика

Названа причина невозможности прокачки газа по «Северному потоку-2»

BNetzA: «Северный поток-2» нельзя эксплуатировать из-за остановки сертификации
СюжетДиверсии в России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Для начала прокачки российского природного газа в Германию по трубопроводной системе «Северный поток-2» (СП-2) необходимо возобновить процесс сертификации проекта, который был приостановлен в середине ноября 2021 года. По этой причине эксплуатация СП-2 в настоящее время невозможна, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального сетевого агентства (BNetzA).

В регуляторе ФРГ подчеркнули, что с момента приостановки сертификации 16 ноября 2021 года попытки ее возобновить не предпринимались ни оператором СП-2 Nord Stream 2 AG, ни его дочерней компанией Gas for Europe GmbH. «Федеральное сетевое агентство не поддерживает контакты с этими двумя компаниями», — заключили в агентстве.

Суммарная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут поставок должен был пролегать от побережья России через Балтийское море до Германии. После диверсий на участках газопроводной системы в Балтийском море теоретически начать поставки топлива в ФРГ можно лишь по одной ветке, однако этому мешает отсутствие сертификации, переговоры по которой между Россией и Германией прекратились в конце 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России подавать газ в Европу по уцелевшей нитке трубопроводной системы «Северный поток-2». Несмотря на это, в Германии, по его словам, не выражают особой заинтересованности в возобновлении переговоров. В то же время одним из главных виновников диверсий на участках СП-2 в Балтийском море Путин счел спецслужбы США.

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      Анатолий Акулов
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