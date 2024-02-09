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16:48, 9 февраля 2024Забота о себе

Названы необычные способы использования посудомоечной машины

The Sun: в посудомоечной машине можно мыть лего, расчески и бейсболки

Кадр: Emily Norris / YouTube

В посудомоечной машине можно мыть не только посуду, рассказала гуру уборки Эмили Норрис. Необычные способы использования этой бытовой техники она назвала в беседе с изданием The Sun.

По словам Норрис, она стирает в посудомоечной машине детали конструктора лего и расчески. «Это удивительный прием для ленивых. Все, что можно мочить, можно класть в посудомойку, и в итоге оно будет кристально чистым», — объяснила женщина.

Норрис уточнила, что кладет в посудомойку и игрушки, особенно резиновые игрушки для ванной, а также фильтры для вытяжки и подставки для ванной комнаты. А в верхнее отделение она помещает бейсболки мужа. «Так они не теряют форму и становятся по-настоящему чистыми», — заключила она.

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Ранее тиктокерша Роза Пикоза (@rosapicosa) подсказала, как сделать уборку всего за час перед внезапным приходом гостей. По ее словам, нужно использовать таймер, выставленный на 15 минут, чтобы на каждую комнату тратить не больше этого времени.

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      Александра Лисица
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