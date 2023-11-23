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09:27, 23 ноября 2023Забота о себе

Блогерша подсказала способ сделать уборку перед внезапным приходом гостей за час

The Sun: для быстрой уборки нужно использовать таймер и корзину для белья

Кадр: @rosapicosa / TikTok

Тиктокерша Роза Пикоза (@rosapicosa) подсказала, как сделать уборку всего за час перед внезапным приходом гостей. На ролик блогерши, в котором она указала на способ быстрого наведения порядка, обратило внимание издание The Sun.

Свой метод Пикоза называет кризисным. По ее словам, нужно использовать таймер, выставленный на 15 минут, чтобы на каждую комнату тратить не больше этого времени. Первым делом девушка сделала уборку в гостиной, где будет принимать друзей. Для этого она собрала все лишние игрушки и одежду в корзину для белья, а все подлежащие выбрасыванию вещи и остатки еды — в мешок для мусора. Затем, когда таймер сработал, блогерша аналогичным образом поступила и со второй комнатой.

При этом она рекомендовала не отвлекаться на уголки, которые гости не увидят, а также не затевать стирку. «Придерживайтесь таймера, чтобы не отвлекаться ни на что постороннее и в данный момент неважное», — отметила девушка.

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Закончив с комнатами, блогерша отправилась в санузел, где протерла все поверхности, и на кухню, где помыла раковину и опустошила посудомойку. Кухню, уборную и гостиную она назвала самыми важными помещениями для наведения порядка перед внезапным приходом гостей — остальные помещения могут дождаться плановой уборки.

Ранее терапевт Линар Яруллов указал на способы избавиться от опасной бытовой плесени. По его словам, грибки растут на стенах и потолках, на древесине и текстиле, при этом могут появиться в любой комнате, но особенно часто плесень встречается в ванной.

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      Александра Лисица
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