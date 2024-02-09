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16:06, 9 февраля 2024Мир

В России рассказали о сигнале Украине в интервью Путина Такеру Карлсону

Депутат Чепа: в интервью Карлсону Путин подтвердил готовность РФ к переговорам

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о сигнале, который президент России Владимир Путин подал Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что глава государства в очередной раз подтвердил готовность Москвы к переговорам.

«Владимир Владимирович подтвердил, что Россия всегда была готова к переговорам, начиная с 2014 года, в рамках Минских договоренностей. Мы всегда подтверждали эту готовность. Запад от нее уходил, Запад нас обманывал, и мы еще раз подали сигнал готовности к переговорам, но исходя из наших требований», — объяснил депутат.

Владимир Владимирович сказал, что мы очень много делали уступок, чем они и пользовались, обманывали нас, вспомнить хотя бы переговоры в Стамбуле в 2022 года. Президент подал хороший сигнал готовности к переговорам

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Российский лидер также заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры.

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