Депутат Чепа: в интервью Карлсону Путин подтвердил готовность РФ к переговорам

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал о сигнале, который президент России Владимир Путин подал Украине в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что глава государства в очередной раз подтвердил готовность Москвы к переговорам.

«Владимир Владимирович подтвердил, что Россия всегда была готова к переговорам, начиная с 2014 года, в рамках Минских договоренностей. Мы всегда подтверждали эту готовность. Запад от нее уходил, Запад нас обманывал, и мы еще раз подали сигнал готовности к переговорам, но исходя из наших требований», — объяснил депутат.

Владимир Владимирович сказал, что мы очень много делали уступок, чем они и пользовались, обманывали нас, вспомнить хотя бы переговоры в Стамбуле в 2022 года. Президент подал хороший сигнал готовности к переговорам Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Российский лидер также заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Политик призвал власти Украины отменить декрет и вступить в переговоры.