Орландо Блум прогулялся по улице в костюме эльфа

Британский актер Орландо Блум прогулялся по улице Лондона в костюме эльфа. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 47-летнего артиста в ярком красно-зеленом костюме, состоящем из свитера с воротником и необычными манжетами и бриджей. Помимо этого, знаменитость надел гольфы упомянутых оттенков и комичную остроносую обувь на плоском ходу. В качестве аксессуаров стилисты подобрали актеру красную поясную сумку и шляпу с помпоном.

Известно, что в данном образе Блум снимается в новом комедийном фильме.

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