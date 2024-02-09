Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 9 февраля 2024Ценности

Орландо Блум прогулялся по улице в костюме эльфа

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Британский актер Орландо Блум прогулялся по улице Лондона в костюме эльфа. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 47-летнего артиста в ярком красно-зеленом костюме, состоящем из свитера с воротником и необычными манжетами и бриджей. Помимо этого, знаменитость надел гольфы упомянутых оттенков и комичную остроносую обувь на плоском ходу. В качестве аксессуаров стилисты подобрали актеру красную поясную сумку и шляпу с помпоном.

Известно, что в данном образе Блум снимается в новом комедийном фильме.

В марте 2023 года Хасбик надел ставшие мемом высокие резиновые сапоги и рассмешил фанатов. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов предстал в массивных резиновых ботинках на платформе Astro Boy Boots.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО спрогнозировали сроки начала возможной войны с Россией

      Олимпийская чемпионка ответила на упреки Вяльбе на проблемы с головой

      Россиянка объяснила поджог мужа словом «выбесил»

      Моргенштерн показал изменившееся тело со словами «неделя без вина»

      В Белом доме отказались верить словам Путина в интервью Карлсону

      Самолет опустился на критическую высоту и едва не упал в озеро в Альпах

      В центре Киева начались протесты за возвращение Залужного

      В России 70-летний педофил получил 12 лет колонии

      Умер глава HeadHunter Михаил Жуков

      Стало известно об одной повышающей риск слабоумия вредной привычке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше