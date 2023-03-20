Хасбик надел ставшие мемом высокие резиновые сапоги и рассмешил фанатов

Блогер Хасбик надел массивные сапоги бренда MSCHF красного цвета и рассмешил фанатов

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, надел ставшие мемом высокие красные сапоги бренда MSCHF и рассмешил фанатов. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ресейл-магазина обуви SoleStage.

На размещенных кадрах российский инфлюэнсер предстал в массивных резиновых ботинках на платформе Astro Boy Boots. При этом Хасбик был одет в светлые джинсы, белую футболку и черную кофту. Свой наряд блогер дополнил панамой темно-синего цвета.

Пользователей сети рассмешил образ Хасбика, о чем они написали в комментариях под постом. «Теперь ты можешь быстро бегать», «Вот это подошвы», «Кринж», ​​«Жестко», — иронично высказались они.

В феврале американский диджей Томас Уэсли Пенц, более известный как Дипло, развеселил поклонников из-за ставших мемом огромных резиновых сапог. 44-летний музыкальный продюсер посетил баскетбольную игру в Нью-Йорке в резиновых сапогах из ассортимента бренда MSCHF. ​​ Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн ботинок, из-за чего популярного музыканта прозвали клоуном в многочисленных публикациях.