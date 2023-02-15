Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:20, 15 февраля 2023Ценности

Популярного диджея прозвали в сети клоуном из-за ставших мемом резиновых сапог

Диджея Дипло прозвали клоуном из-за ставших мемом резиновых сапог Astro Boy Boots

Фото: Michael Simon / Shutterstock

Американский диджей Томас Уэсли Пенц, более известный как Дипло, развеселил поклонников из-за ставших мемом огромных ботинок Astro Boy Boots. Соответствующие посты появились в Twitter.

44-летний музыкальный продюсер посетил баскетбольную игру в Нью-Йорке в резиновых сапогах на платформе красного цвета из ассортимента бренда MSCHF. Дизайнеры обуви уточняли, что при создании пары вдохновлялись образом Астробоя из аниме-сериала 1960-х годов. При этом в качестве наряда мужчина выбрал куртку в цветах команды Knicks и черные брюки.

Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн ботинок, из-за чего популярного музыканта прозвали клоуном в многочисленных публикациях. «Это не мода, а мусор!», «Тупые ботинки Марио. Какой клоун вообще захочет их носить?», «Когда люди поймут, что носить такую обувь — дурацкая идея?», «Ты смешон», «Треш», — высказывались юзеры.

В декабре пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением
Дизайнер перечислил необычные идеи по оформлению фартука на кухне
Стивен Спилберг поблагодарил Тома Круза за спасение Голливуда
Зеленский встретился с премьером Швеции
Лавров заявил об окончательном решении германского вопроса взрывами газопроводов
Лавров заявил о попытках скрыть причастность США к взрывам на «Северных потоках»
В Союзе биатлонистов России оценили возможную смену гражданства лидерами сборной
Названы районы Москвы с наибольшим объемом доступных квартир
Россия призвала ООН провести расследование после материала Херша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.