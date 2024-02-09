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13:30, 9 февраля 2024Путешествия

Пассажир с панической атакой попытался открыть дверь самолета и попал на видео

Пассажир рейса в Бангкок попытался открыть дверь самолета и был арестован

Пассажир рейса, следовавшего из тайского города Чиангмай в Бангкок, попытался открыть дверь самолета при взлете из-за панической атаки. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что 40-летний канадский турист Вонг Сай Хын начал сильно переживать за свою жизнь, он боится летать на самолетах в принципе. Когда лайнер ожидал своей очереди на взлет, мужчина вскочил с кресла и потребовал от экипажа выпустить его. Не получив желаемое, он сам направился к двери воздушного судна, дернул ручку и сместил ее с места.

На кадрах видно, как взволнованные пассажиры самолета смотрят на происходящее, а бортпроводники сажают путешественника на место. В итоге вылет лайнера был отложен, чтобы специалисты смогли осмотреть его. Вонг был арестован полицией: ему предъявили обвинение в приведении воздушного судна в состояние, потенциально опасное для людей.

Ранее летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за больной пассажирки.

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      Зарина Дзагоева
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