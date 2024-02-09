Приговоренная к 27 годам колонии Трепова обжаловала приговор

Осужденная на 27 лет за теракт Дарья Трепова обжаловала приговор

Приговоренная к 27 годам лишения свободы за организацию теракта Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала свой приговор. Об этом сообщает «КП со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

Апелляционная жалоба будет рассматриваться в Верховном суде. Дата рассмотрения пока неизвестна.

Приговор в отношении Треповой был вынесен 25 января Вторым Западным окружным военным судом. Ее осудили по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ и приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

