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15:56, 25 января 2024Силовые структуры

Защита решила обжаловать приговор террористке Треповой

Адвокат обжалует приговор террористке Треповой

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Адвокат осужденной на 27 лет лишения свободы Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Также фигурантке назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Суд взыскал с нее 16,5 миллиона рублей по искам потерпевших.

Суд установил, что 2 апреля Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. Треповой передал заминированную статуэтку гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию. Денисов объявлен в розыск.

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      Любовь Ширижик
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