Основатель «Вагнера» Пригожин в 2023 году предсказал имя нового главкома ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин предсказал имя нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) еще весной 2023 года. Внимание на это обратили журналисты «Царьграда».

Весной прошлого года было опубликовано интервью Пригожина медиатехнологу Константину Долгову. «Не будет Залужного — будет Сырский», — сказал тогда глава ЧВК, имея в виду бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Залужного от занимаемой должности. Его преемником был назначен Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает в связи с назначением Сырского ненависть, презрение и омерзение. Нового главкома ВСУ политик охарактеризовал как «русского офицера, ставшего бандеровским предателем».