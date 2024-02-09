Путин потребовал от США исправить их ошибку на Украине

Путин: Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию Вашингтона

Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, потребовал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

По его словам, если в Вашингтоне видят, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, «найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение».

«Они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы — за», — добавил Путин.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.