Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 9 февраля 2024Мир

Путин потребовал от США исправить их ошибку на Украине

Путин: Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию Вашингтона

Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, потребовал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

По его словам, если в Вашингтоне видят, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, «найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение».

«Они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы — за», — добавил Путин.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Что нужно для быстрого завершения конфликта?

      Российский лидер назвал главные угрозы человечеству

      Такер Карлсон удивился словам Путина о готовности к решению конфликта на Украине

      Байден выступит с неанонсированным обращением к нации

      Путин объяснил ситуацию с Минскими соглашениям

      Путин потребовал от США исправить их ошибку на Украине

      Крупнейший пожар в жилом фонде в новейшей истории Москвы локализовали

      Путин признался в непонимании проводимой в США политики

      Путин порассуждал о Римской империи

      Путин рассказал о добрых и хороших отношениях с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше