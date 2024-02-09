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10:32, 9 февраля 2024Экономика

Решение Байдена ограничить поставки газа объяснили влиянием Рокфеллеров

WSJ: решение Байдена по ограничению экспорта СПГ принято по воле Рокфеллеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На решение президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) повлияли лоббистские усилия со стороны экологических групп, которые контролируются членами семьи Рокфеллеров и другими миллиардерами. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, работа велась последние четыре года. Кампания была направлена на поддержку лидеров общественного мнения, которые выступают против новых проектов в области ископаемого топлива.

Представитель Белого дома признал, что активисты, постоянно выдвигавшие требования к правительству, привлекали внимание к проблеме. Впрочем, другие сотрудники администрации подчеркивали, что публичная критика была не единственной причиной.

Главным фактором они называют последние исследования о выбросах на объектах СПГ и необходимости понять, какое влияние оказывают его поставки на национальную безопасность и американскую экономику. Такие формулировки содержатся и в официальном объяснении причин запрета на новые контракты, о котором объявили 26 января.

Представители Республиканской партии подвергли решение Байдена резкой критике. Они назвали его подарком президенту России Владимиру Путину, поскольку у того появится больше возможностей для продажи газа. В то же время эксперты не видит кратко- и среднесрочных последствий для такого решение в ближайшем будущем. По их мнению, пауза в заключении новых контрактов никак не повлияет на уже подписанные и текущие поставки.

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      Платон Щукин
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