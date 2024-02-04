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17:06, 4 февраля 2024Экономика

Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Аналитик Демидов: сокращение поставок СПГ из США в Европу приведет к росту цен
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gary Cameron / Reuters

Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу приведет к росту цен, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал выгоду России от решения президента США Джо Байдена по экспорту СПГ.

«Нужно понимать, что поставки российского СПГ крайне ограниченны мощностями. Россия не может поставлять больше, чем она производит, и больше, чем у нее есть свободного СПГ. Поэтому, с одной стороны, Россия получит увеличение прибыли ввиду роста цен. Но говорить о том, что Россия вдруг из-за этого займет место США на рынке СПГ, — это смешно. По поставкам СПГ в Европу Россия и США — это разные лиги», — отметил Демидов.

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Ранее издание Foreign Policy сообщило, что республиканцы назвали решение Байдена по запрету на экспорт СПГ за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Автор статьи также отметил, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента отвратительным провалом.

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      Алена Шевченко
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