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13:19, 4 февраля 2024Мир

Решение Байдена по газу назвали подарком Путину

FP: республиканцы назвали решение Байдена по экспорту газа подарком Путину

Фото: Evelyn Hockstei / Reuters

Республиканцы назвали решение президента США Джо Байдена по запрету на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет Foreign Policy (FP).

«Приостановка администрацией Байдена процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США привела в ярость республиканцев. (...) Назвав это подарком Путину, они выступили против этого шага, который, по их мнению, угрожает безопасности союзников США», — говорится в материале.

Автор статьи также отметил, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению европейских и азиатских партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.

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      Олег Давыдов
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