Российская пенсионерка решила сама убрать снег с крыши дома и попала на видео

На Урале пенсионерка решила убрать снег с крыши многоквартирного дома

Пенсионерка из Миасса Челябинской области решила самостоятельно очистить крышу многоквартирного дома. Видео с россиянкой опубликовал Telegram-канал «РегДурдом».

Сообщается, что из-за неубранного на крыше снега квартиру 76-летней пенсионерки заливало талой водой. На опубликованном видео женщина в платке чистит снег лопатой с полотном красного цвета. Она зачерпывает снег, затем отходит к краю крыши и сбрасывает его вниз.

В администрации Миасского городского округа заявили, что в настоящее время управляющая компания «Служба заказчика» занимается уборкой снега с кровли третий день, закончить работы планируется к 13 февраля. Пенсионерка вместе с другими жителями дома 55 на проспекте Октября вышла на уборку во время перерыва рабочих, добавили там.

При этом начальник управления ЖКХ Роман Комаров встретился с женщиной и признал наличие протекающей крыши. В доме запланировали провести капитальный ремонт весной 2024 года.

Ранее в Катав-Ивановске Челябинской области под тяжестью снега рухнула крыша деревянного жилого дома по адресу улица Олега Кошевого, 32. Постройку признали аварийной в 2020 году.