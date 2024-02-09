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20:11, 9 февраля 2024Силовые структуры

Российский депутат избежал реального срока за коррупцию

В Челябинске суд назначил условный срок депутату районного совета Ершову

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинске суд приговорил депутата Курчатовского районного совета областного центра Вячеслава Ершова к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщает URA.RU.

Ершова также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Парламентария признали виновным в коррупции и незаконном хранении боеприпасов.

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Ершова в марте 2022 года во время передачи 50 тысяч рублей сотруднику Шершеневского лесничества за незаконное выделение участка в Сосновском районе. Депутат признался в попытке дачи взятки, но отверг обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

При этом дома у него нашли пять боевых патронов от винтовки. Прокуратура запрашивала для него семь лет лишения свободы.

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