Северный флот усилят железнодорожными войсками

«Известия»: Северный флот России усилят железнодорожными войсками

Северный флот России будет усилен железнодорожными войсками. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

Арктические железнодорожные подразделения будут заниматься ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией путей в условиях Заполярья, что позволит обеспечить оперативный подвоз вооружений и топлива. Первая железнодорожная рота заработала в 2023 году.

«Нам нужно защищать наши арктические рубежи ввиду того, что угроза со стороны США все возрастает. Вступление Финляндии, Швеции в НАТО связано с борьбой за Арктику. И Россия к этому готовится», — сказал военный эксперт Александр Перенджиев.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, «альянс стоит практически у наших ворот», что «так или иначе заставляет Россию создавать новые соединения, части».

В сентябре 2021-го издание со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщило, что Минобороны России провело испытания специальных поездов, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержки боевых операций.