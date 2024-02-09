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12:38, 9 февраля 2024Мир

Стало известно о новом ракетном ударе по Йемену

Al Masirah: йеменская провинция Ходейда подверглась ракетному удару США

Фото: Chris Helgren / Reuters

США и Великобритания нанесли ракетный удар по подконтрольной хуситам йеменской провинции Ходейда. Об этом сообщил телеканал Al Masirah в соцсети X.

Как сообщил корреспондент телеканала, западная коалиция нанесла множество ударов по районам Аль-Катиб и Эль-Джаббана. Дополнительных подробностей не сообщается.

5 февраля министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о невозможности полностью предотвратить нападения хуситов. Он также заверил, что подход Соединенного Королевства к решению данной ситуации заключается в расширении дипломатического взаимодействия с Ираном и странами региона.

Ранее Центральное командование американских ВС (CENTCOM) сообщило об ударе по надводным дронам хуситов. Как отмечается, удары нанесены по «двум безэкипажным надводным аппаратам хуситов, начиненными взрывчаткой» в подконтрольных хуситам районах Йемена.

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      Юрий Леонов
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