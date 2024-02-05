В Британии заявили о невозможности полностью предотвратить нападения хуситов
Удары Британии по Йемену не смогли полностью предотвратить совершаемые движением «Ансар Аллах» (хуситами) нападения на суда в Красном море. Об этом в своем обращении к парламенту Великобритании заявил глава Министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, сообщает Sky News.
По словам министра, с 19 октября хуситы посягают на свободу судоходства в Красном море и совершили более 40 нападений на гражданские и военные суда. Он подчеркнул, что авиаудары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене всегда основывались на принципе самообороны в рамках международного права и оказали «значительное влияние на деградацию возможностей хуситов».
Однако Шэппс отметил, что совместные удары США и Британии не смогли полностью остановить хуситов, поскольку они продолжают нападать на коммерческие и военные корабли. Он назвал такое поведение йеменских хуситов нетерпимым.
Глава британского Минобороны также заверил, что подход Соединенного Королевства к решению данной ситуации заключается в расширении дипломатического взаимодействия с Ираном и странами региона, прекращении потока нелегального оружия хуситам, перекрытии их финансовых потоков, а также доставке помощи гражданскому населению Йемена.
Ранее движение «Ансар Аллах» заявило о новом ударе США и Великобритании по территории Йемена. Уточняется, что атака произошла в районе Эль-Катиб, расположенном в провинции Ходейда.