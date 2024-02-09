Оба кандидата в президенты Финляндии оказались враждебны к Москве

AP: будущий президент Финляндии сохранит «жесткую линию» в отношениях с Москвой

Оба кандидата в президенты Финляндии намерены сохранить жесткую позицию в отношении Москвы. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Александр Стубб и Пекка Хаависто, являющиеся кандидатами на пост нового президента Финляндии, «сходятся во мнениях относительно приоритетов внешней политики и безопасности Финляндии», отмечает издание.

Будущий президент «сохранит жесткую линию по отношению к Москве и нынешнему руководству России», укрепив при этом сотрудничество с США в области безопасности и поставив в приоритет оказание помощи Украине.

11 февраля в Финляндии пройдет второй тур выборов, куда попали бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии приняли решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля.