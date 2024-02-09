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10:50, 9 февраля 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать еще один нефтезавод в Краснодарском крае

Shot: обломки дрона ВСУ упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Через две минуты после предполагаемой атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае обломки второго дрона упали на территорию Афипского нефтезавода. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, возгорания после падения фрагментов дрона не последовало. Повреждений не зафиксировали. Пострадавших также нет.

Согласно данным из открытых источников, Афипский НПЗ находится на расстоянии около 17 километров от Ильского.

Очевидцы также сняли на видео пожар на Ильском нефтезаводе. На кадрах видно горящий резервуар, в котором, предположительно, хранились продукты первичной переработки нефти. Отмечается, что возгорание произошло не из-за атаки беспилотника, а в результате падения его обломков.

Пожар на Ильском НПЗ начался ночью 8 февраля. Возгорание потушили в 4:08 утра. Власти информацию о падении обломков беспилотника не подтверждали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ситуацию не комментировал.

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      Константин Лысяков
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