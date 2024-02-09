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08:40, 9 февраля 2024Россия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Кубани полностью потушили

МЧС: пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью потушили

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который возник в ночь на пятницу, 9 февраля, полностью потушили. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Возгорание полностью ликвидировали в 4:08 утра по местному времени.

Пожар на Ильском НПЗ начался 8 февраля. Впоследствии стало известно, что огонь распространился на заводе из-за атаки беспилотника. Официального подтверждения информации нет, губернатор Кубани ситуацию не комментировал.

В ночь на пятницу, 9 февраля, системы ПВО сбили над территорией России 19 беспилотников. По сообщению оборонного ведомства, беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников, добавили там. Впоследствии стало известно о поражении беспилотника над Брянской области.

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      Анастасия Шейкина
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