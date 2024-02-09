Стало известно об атаке БПЛА на российский нефтеперерабатывающий завод

Shot: беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По словам очевидцев, инцидент случился около 2:00 в пятницу, 9 февраля, дрон упал на территории предприятия, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Также известно, что местные жители докладывали о громком звуке со стороны Афипского НПЗ, находящегося примерно в 20 километрах от Ильского.

3 февраля в Волгоградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника. В результате последствий падения частей сбитого БПЛА возникло возгорание на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда.