Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:40, 3 февраля 2024Россия

Возгорание на НПЗ в Волгораде ликвидировали

В Волгограде ликвидировано возгорание нефтепродуктов на НПЗ после падения БПЛА

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожарные ликвидировали возгорание нефтепродуктов, которое возникло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

В МЧС по Волгоградской области утончили, что в результате происшествия никто не пострадал. В свою очередь причина возгорания уточняется.

Ранее сообщалось, что возгорание нефтепродуктов произошло на площади 300 квадратных метров в Волгограде в ночь на субботу, 3 февраля. Около семи утра возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника. В результате последствий падения частей сбитого беспилотника возникло возгорание на НПЗ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило о семи сбитых дронах ВСУ над территорией России

      В Афинах прогремел взрыв возле министерства труда Греции

      Возгорание на НПЗ в Волгораде ликвидировали

      Лидеры Франции и Италии повлияли на решение Орбана по Украине

      В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      Володин предрек странам Европы проблемы из-за решения выделить Украине деньги

      Умер предсказывающий весну сурок

      Назван возможный преемник Залужного

      Сочи принял первый выполненный на Ту-214 пассажирский рейс

      В Польше выступили за защиту приграничных территорий Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше