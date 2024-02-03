Возгорание на НПЗ в Волгораде ликвидировали

В Волгограде ликвидировано возгорание нефтепродуктов на НПЗ после падения БПЛА

Пожарные ликвидировали возгорание нефтепродуктов, которое возникло на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«7.21ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

В МЧС по Волгоградской области утончили, что в результате происшествия никто не пострадал. В свою очередь причина возгорания уточняется.

Ранее сообщалось, что возгорание нефтепродуктов произошло на площади 300 квадратных метров в Волгограде в ночь на субботу, 3 февраля. Около семи утра возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника. В результате последствий падения частей сбитого беспилотника возникло возгорание на НПЗ.