Мощный пожар после возможной атаки БПЛА по нефтезаводу на Кубани попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар после возможной атаки дрона по НПЗ на Кубани

Очевидцы сняли на видео мощный пожар после возможной атаки дрона Вооруженных сил Украины по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на Кубани. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На публикуемых кадрах видно, что на территории НПЗ в Краснодарском крае горит резервуар, в котором, предположительно, хранились продукты первичной переработки нефти.

Издание отмечает, что пожар возник не из-за атаки дрона — беспилотник удалось сбить — а после падения обломков летательного аппарата.

Как ранее сообщали экстренные службы региона, возгорание произошло около двух часов ночи, но уже через час было ликвидировано силами заводских пожарных.