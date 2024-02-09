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10:55, 9 февраля 2024Россия

Мощный пожар после возможной атаки БПЛА по нефтезаводу на Кубани попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар после возможной атаки дрона по НПЗ на Кубани

Очевидцы сняли на видео мощный пожар после возможной атаки дрона Вооруженных сил Украины по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на Кубани. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На публикуемых кадрах видно, что на территории НПЗ в Краснодарском крае горит резервуар, в котором, предположительно, хранились продукты первичной переработки нефти.

Издание отмечает, что пожар возник не из-за атаки дрона — беспилотник удалось сбить — а после падения обломков летательного аппарата.

Как ранее сообщали экстренные службы региона, возгорание произошло около двух часов ночи, но уже через час было ликвидировано силами заводских пожарных.

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      Марк Леонов
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