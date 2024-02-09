В экстренных службах рассказали о пожаре на кубанском нефтезаводе

Оперштаб Кубани: в ночь на 9 февраля на территории Ильского НПЗ возник пожар

В ночь с 8 на 9 февраля на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае возник пожар. Об этом рассказали в оперативном штабе Кубани, заявление приводится в Telegram-канале службы.

По данным местных властей, возгорание произошло около двух часов ночи, но уже через час было ликвидировано силами заводских пожарных.

«К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — рассказали в оперштабе.

При этом, по данным агентства «Интерфакс», пожар продолжался не до трех часов ночи, а до четырех часов утра.

Ранее стало известно, что завод в ночь на 9 февраля мог подвергнуться атаке беспилотника. Ильский НПЗ не первый раз становится объектом атаки — дроны пытались ударить по заводу в мае и в октябре 2023 года.