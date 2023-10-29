Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 29 октября 2023Россия

На Кубани произошел пожар на НПЗ. К возгоранию могла привести атака дрона

На территории Афипского НПЗ потушили пожар
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Ранним утром 29 октября на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар. Сотрудникам предприятия понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует

Оперативный штаб Краснодарского края

Также уточняется, что угрозы предприятию и жителям ближайших населенных пунктов больше нет.

Причины возгорания уточняются, официальные лица пока никаких версий не выдвигали. При этом в соцсетях писали, что пожару предшествовал громкий взрыв, который мог стать следствием атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Свидетели рассказали, что незадолго до взрыва слышали звук, напоминающий «газонокосилку».

Материалы по теме:
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя. Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя.Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
8 сентября 2023
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки» В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
«Нашими конструкторами стали молодые самоучки»В зоне СВО применяют самодельные дроны. Кто их производит?
8 октября 2023

Ранее в ночь на 29 октября в российском Минобороны сообщили, что силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отбить массовый налет украинских беспилотников. Дежурным средствам ПВО удалось сбить сразу 36 дронов над Крымом и Черным морем.

ВСУ направляет дроны на российские стратегические объекты

26 октября три украинских беспилотника атаковали Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из дронов врезался в хранилище ядерных отходов, повредив стену. Два других упали на административные здания АЭС. Атака никак не повлияла на радиационный фон на станции и вокруг нее.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Кубанские НПЗ также уже становились целью для украинских беспилотников. Летом за одни сутки были атакованы Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. Падение дрона привело к пожару на Афипском НПЗ, он был оперативно потушен, пострадавших не было. На территорию Ильского НПЗ также упал БПЛА, но он не сдетанировал, поэтому возгорания не было.

При этом Ильский завод был дважды атакован в начале мая, пострадавших тогда также не было.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер звезда «Друзей» Мэттью Перри. Актера из культового сериала любили миллионы

      Путин поздравил Эрдогана с юбилеем провозглашения Турецкой Республики

      Умерла известная российская актриса Дарья Пешкова

      Усик оценил победу Фьюри в поединке с Нганну

      Действующий автобус времен СССР попал на видео в Москве

      В Китае назвали способного окончательно прекратить контрнаступление ВСУ политика

      В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали мощные взрывы

      На Кубани произошел пожар на НПЗ. К возгоранию могла привести атака дрона

      ЦАХАЛ вновь призвал жителей севера Газы переехать на юг анклава

      Москвичам рассказали о возвращении тепла в столицу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости