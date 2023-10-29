На Кубани произошел пожар на НПЗ. К возгоранию могла привести атака дрона

На территории Афипского НПЗ потушили пожар

Ранним утром 29 октября на Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар. Сотрудникам предприятия понадобилось около 30 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует Оперативный штаб Краснодарского края

Также уточняется, что угрозы предприятию и жителям ближайших населенных пунктов больше нет.

Причины возгорания уточняются, официальные лица пока никаких версий не выдвигали. При этом в соцсетях писали, что пожару предшествовал громкий взрыв, который мог стать следствием атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Свидетели рассказали, что незадолго до взрыва слышали звук, напоминающий «газонокосилку».

Ранее в ночь на 29 октября в российском Минобороны сообщили, что силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отбить массовый налет украинских беспилотников. Дежурным средствам ПВО удалось сбить сразу 36 дронов над Крымом и Черным морем.

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26 октября три украинских беспилотника атаковали Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из дронов врезался в хранилище ядерных отходов, повредив стену. Два других упали на административные здания АЭС. Атака никак не повлияла на радиационный фон на станции и вокруг нее.

Кубанские НПЗ также уже становились целью для украинских беспилотников. Летом за одни сутки были атакованы Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. Падение дрона привело к пожару на Афипском НПЗ, он был оперативно потушен, пострадавших не было. На территорию Ильского НПЗ также упал БПЛА, но он не сдетанировал, поэтому возгорания не было.

При этом Ильский завод был дважды атакован в начале мая, пострадавших тогда также не было.