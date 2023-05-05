В экстренных службах подтвердили атаку на нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Экстренные службы подтвердили, что после атаки дрона на Ильский НПЗ произошел пожар

В экстренных службах подтвердили, что после атаки дрона на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС.

По данным собеседника агентства, из-за атаки дрона на кубанский НПЗ произошел пожар.

«Начался пожар на площади 60 квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

О повторной атаке на Ильский НПЗ стало известно утром 5 мая. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. А 3 мая пожар возник на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края.