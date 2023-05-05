Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 5 мая 2023Россия

В экстренных службах подтвердили атаку на нефтеперерабатывающий завод на Кубани

Экстренные службы подтвердили, что после атаки дрона на Ильский НПЗ произошел пожар

Кадр: Telegram-канал Baza

В экстренных службах подтвердили, что после атаки дрона на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае произошел пожар. Об этом сообщил ТАСС.

По данным собеседника агентства, из-за атаки дрона на кубанский НПЗ произошел пожар.

«Начался пожар на площади 60 квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

О повторной атаке на Ильский НПЗ стало известно утром 5 мая. Предыдущая атака на завод была совершена днем ранее — 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. А 3 мая пожар возник на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Женщина ударила ножом в лицо посетителя московского кафе и попала на видео
В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.