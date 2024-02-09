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18:26, 9 февраля 2024Забота о себе

Стало известно об одной повышающей риск слабоумия вредной привычке

Biomolecules: ковыряние пальцами в носу повышает риск развития деменции

Фото: aijiro / Shutterstock / Fotodom

Бактерии, попадающие в нос при травмирующем слизистую оболочку ковырянии пальцами, могут повышать риск развития слабоумия. Об этом стало известно ученым из Университета Западного Сиднея (Австралия), пишет издание Biomolecules.

Они напомнили, что одним из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера является скопление в мозгу тау-белка и белковых веществ амилоидов. «Исследования показали, что отчасти в развитии болезни может быть виновато и нейровоспаление. Мы изучили возможное участие внешних, вторгающихся в организм патогенов в начале или в процессе развития нейровоспалительных процессов при болезни Альцгеймера», — объяснили ученые.

Ученые изучили тысячи исследований и пришли к выводу, что ольфакторная система, включающая в себя носовую полость и нервные клетки, ответственные за обоняние, является «вероятной дорогой» для патогенов, которые могут проникнуть в мозг. Патогены, которые можно связать с нейровоспалением и дальнейшим развитием деменции, помимо вредной привычки ковырять в носу, включают в себя вирусы герпеса, коронавирус, бактерии, вызывающие пневмонию или бронхит, уточнили они.

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Чтобы избежать опасности, авторы исследования порекомендовали не игнорировать гигиену рук. При этом, подчеркнули они, прямой связи между развитием нейровоспаления и болезни Альцгеймера найдено не было.

Ранее терапевт Сара Джарвис предупредила, что слабеющее с возрастом рукопожатие может говорить о развитии опасных заболеваний. По словам врача, общая слабость мышц оказалась признаком проблем с сердцем.

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      Александра Лисица
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