Названо отличие тактики Сырского от Залужного

Доцент РЭУ Глазунов: в отличие от Залужного, Сырский будет действовать хитро

Тактика нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского будет отличаться от методов предшественника Валерия Залужного, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные изменения стратегии Киева.

У нового главнокомандующего ВСУ будет другая тактика

«Он имеет боевой опыт, хоть и не совсем положительный, потому что дебальцевский котел показал, что как командующий он был не на высоте. Неслучайно ему дали прозвище Генерал-200, подразумевая, что он солдат не жалел и были потери очень большие. Но на ошибках учатся, он прошел за это время большую школу», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Я думаю, он постарается не в лобовую выводить атаки, как при Залужном было, а будет действовать хитростью. Это очень и очень опасно для нас, конечно. Нашей армии придется подстраиваться уже под новый стиль ведения боевых действий. Не жду ничего хорошего от нового главнокомандующего военный эксперт Олег Глазунов

Сырский будет готовить новое наступление весной

По мнению Олега Глазунова, какую бы тактику ни применял новый главнокомандующий украинской армией, это не сможет изменить ситуацию на фронте.

«К весне они соберут силы и попробуют нас отбросить снова к границам, а может даже и выйти к Крыму снова — планы такие у них. Они за это время подготовят и обучат новых мобилизованных, создадут новые бригады и постараются нанести мощный контрудар. Но он ничем не поможет, они не смогут нанести контрудар по всей линии фронта, какого бы человека они ни поставили. У них не хватит резервов, сил и возможностей нанести нам мощный, сильный контрудар, который нас отбросит, допустим, к границам 2022 года, когда все начиналось», — добавил военный эксперт.

Какой бы главнокомандующий ни пришел, перелома не будет, чтобы Украина за 2024 год выиграла военную кампанию. Она может ее только продлить, и будет еще больше человеческих жертв, но большого перелома не будет военный эксперт Олег Глазунов

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место назначили командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

В последние недели СМИ много писали о грядущей отставке Залужного. Это связывали с неудачами на фронте и провалом летнего наступления Киева.