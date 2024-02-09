Султан Малайзии захотел купить российский автомобиль

Новый султан Малайзии Ибрагим захотел купить российский автомобиль бренда Aurus

Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар захотел купить автомобиль российского люксового бренда Aurus. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

По словам Латыпова, султан предпочитает самостоятельно ездить за рулем своих автомобилей, кроме официальных выездов.

«В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас в связи с занятостью процессом восхождения на престол эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества», — рассказал дипломат.

Кроме того, посол сообщил, что новый верховный правитель Малайзии является не только выдающимся политическим деятелем, но и азартным спортсменом и автогонщиком. Собеседник издания также уточнил, что султан владеет несколькими сотнями автомобилей, каждый из которых находится в рабочем состоянии.

«Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости», — дополнил Латыпов.

Ранее в феврале в Крыму конфисковали раритетный Bentley иностранца в пользу государства. Стало известно, что в 2015 году гражданин США (имя и фамилия не раскрываются) ввез в страну Bentley Turbo R через пункт пропуска Джанкой из штата Массачусетс.