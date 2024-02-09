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10:27, 9 февраля 2024Ценности

Султан Малайзии захотел купить российский автомобиль

Новый султан Малайзии Ибрагим захотел купить российский автомобиль бренда Aurus

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар захотел купить автомобиль российского люксового бренда Aurus. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов.

По словам Латыпова, султан предпочитает самостоятельно ездить за рулем своих автомобилей, кроме официальных выездов.

«В нашей беседе султан проявил интерес к российскому автомобилю Aurus. Сейчас в связи с занятостью процессом восхождения на престол эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены поддерживать ее на плаву и напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества», — рассказал дипломат.

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Кроме того, посол сообщил, что новый верховный правитель Малайзии является не только выдающимся политическим деятелем, но и азартным спортсменом и автогонщиком. Собеседник издания также уточнил, что султан владеет несколькими сотнями автомобилей, каждый из которых находится в рабочем состоянии.

«Его подданные утверждают (возможно, с долей шутки), что Ибрагим имеет лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта. Он любит мотоциклы, катера, коллекционирует и изготавливает трости», — дополнил Латыпов.

Ранее в феврале в Крыму конфисковали раритетный Bentley иностранца в пользу государства. Стало известно, что в 2015 году гражданин США (имя и фамилия не раскрываются) ввез в страну Bentley Turbo R через пункт пропуска Джанкой из штата Массачусетс.

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      Екатерина Ештокина
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