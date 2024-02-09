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10:03, 9 февраля 2024Наука и техника

Перечислены самые покупаемые смартфоны

Canalys: iPhone 14 Pro Max оказался самым популярным смартфоном в 2023 году

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Аналитики компании Canalys назвали самые покупаемые смартфоны в 2023 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В список вошли устройства, которые производители чаще других отгружали на мировой рынок. Лидером рейтинга оказался iPhone 14 Pro Max — премиальный флагман Apple, вышедший осенью 2022 года. По данным Canalys, всего было поставлено 34 миллиона экземпляров устройства.

Вторым самым популярным смартфоном оказался iPhone 15 Pro Max — 33 миллиона штук, третьим — iPhone 14, который поставили в объеме 29 миллионов единиц. В топ-5 перечислили только гаджеты Apple — туда также попали iPhone 14 Pro и iPhone 13.

В первой десятке также оказались Samsung Galaxy A14 4G, iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A14 5G и iPhone 15.

«По-видимому, это первый случай, отражающий сдвиг рынка в сегмент премиум-класса», — прокомментировали новость журналисты PhoneArena. Авторы заметки напомнили, что в 2022 году самым продаваемым телефоном был доступный iPhone 13, в период с января по сентябрь 2023 года — iPhone 14.

В начале февраля специалисты PerfectRec зафиксировали снижение уровня удовлетворенности пользователей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Рейтинг базовых 15 и 15 Plus, напротив, вырос.

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      Андрей Ставицкий
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