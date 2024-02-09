Россияне оценили готовность уволиться из-за токсичных коллег

«Культура Инноваций»: 71 % россиян готовы уволиться из-за токсичных коллег

Большинство россиян готовы уйти с работы из-за токсичных коллег. Причины возможного увольнения оценили аналитики консалтинговой компании «Культура Инноваций» и OMI (Online Market Intelligence), их слова приводит РБК.

В опросе приняли участие 1257 человек из 15 городов России. Две третий (75 процентов) из них пожаловались, что периодически сталкиваются с токсичностью на работе. Для половины из них (53 процента) это сказывается на продуктивности. При этом нездоровая атмосфера может послужить причиной для увольнения для 71 процента респондентов, большинство из которых — люди в возрасте 25–34 лет. Чаще готовы уволиться женщины (75 процентов), чем мужчины (67 процентов).

В основном токсичностью называют несоблюдение правил и договоренностей (28 процентов), неспособность к конструктивному диалогу (27 процентов) и агрессию (25 процентов). Подобные проблемы возникают из-за внутренней культуры компании, стресса и низкого уровня энергии среди сотрудников.

Как показал опрос рекрутинговой компании Get experts, больше половины (54 процента) опрошенных профессионалов хотят устроиться на новое место работы. 17 процентов уже находятся в активном поиске, 18 процентов планируют приступить к нему в ближайшее время, еще 19 процентов — не ранее чем через год. Чаще всего причиной этого становится неудовлетворенность зарплатой, отсутствие возможностей для роста, стресс, профессиональное выгорание и отсутствие интересных задач.

Треть опрошенных россиян (33 процента) заявили, что в 2024 году хотели бы работать удаленно, отметили в сервисе для подбора персонала Работа.ру. 13 процентов респондентов уже работают удаленно, из них 1 процент заявил, что рассчитывает вернуться к классическому формату работы.